Николай Валуев и Роман Костомаров посетят форум Байкал в Иркутской области

Программа форума включает мотивационные лекции, творческие встречи и образовательные мероприятия. Специалисты проведут занятия по различным направлениям — от спорта и предпринимательства до патриотического воспитания и медиа. Также запланировано подведение итогов двух грантовых конкурсов.