Николай Валуев и Роман Костомаров посетят форум Байкал в Иркутской области

С 11 по 15 августа в Иркутской области пройдет международный молодежный форум «Байкал». В мероприятии примут участие 600 молодых людей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.
В числе приглашенных гостей — депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Оксана Домнина, пилот Дамир Юсупов, известный блогер Лоренцо Баньяти и предприниматель Владимир Волошин.
Программа форума включает мотивационные лекции, творческие встречи и образовательные мероприятия. Специалисты проведут занятия по различным направлениям — от спорта и предпринимательства до патриотического воспитания и медиа. Также запланировано подведение итогов двух грантовых конкурсов.