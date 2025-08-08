Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Николай Валуев и Роман Костомаров посетят форум Байкал в Иркутской области

В числе приглашенных гостей — депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Оксана Домнина.

Источник: Соцсети

С 11 по 15 августа в Иркутской области пройдет международный молодежный форум «Байкал». В мероприятии примут участие 600 молодых людей. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

В числе приглашенных гостей — депутат Госдумы Николай Валуев, олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Оксана Домнина, пилот Дамир Юсупов, известный блогер Лоренцо Баньяти и предприниматель Владимир Волошин.

Программа форума включает мотивационные лекции, творческие встречи и образовательные мероприятия. Специалисты проведут занятия по различным направлениям — от спорта и предпринимательства до патриотического воспитания и медиа. Также запланировано подведение итогов двух грантовых конкурсов.