За ночь над регионами России были уничтожены 30 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 30 украинских дронов над шестью регионами РФ.

Российские силы ПВО в период с 0:20 до 05:45 мск 8 августа уничтожили и перехватили 30 беспилотников ВСУ над шестью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что девять дронов было уничтожено над Ростовской областью, восемь — над Крымом, шесть — над Саратовской, пять — над Брянской, а также по одному — над Белгородской и Волгоградской областями.

Накануне военное ведомство сообщало, что за сутки российские системы ПВО в ходе спецоперации ликвидировали восемь крылатых ракет Storm Shadow.

В акватории Черного моря Черноморский флот ликвидировал украинский беспилотный катер.