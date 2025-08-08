Охранник пытался зарезать мужчину на работе в Новосибирске

По данным следствия, конфликт между обвиняемым и 26-летним потерпевшим перерос в жестокое нападение. Мужчина сначала нанёс множественные удары руками и подручными предметами в область жизненно важных органов, после чего вооружился ножом из комнаты отдыха охраны.