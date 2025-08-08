Охранник пытался зарезать мужчину на работе в Новосибирске

34-летнему жителю Новосибирска предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Инцидент произошёл вечером 24 декабря 2024 года на территории одного из предприятий Кировского района.
По данным следствия, конфликт между обвиняемым и 26-летним потерпевшим перерос в жестокое нападение. Мужчина сначала нанёс множественные удары руками и подручными предметами в область жизненно важных органов, после чего вооружился ножом из комнаты отдыха охраны.
Особую жестокость нападению придаёт тот факт, что злоумышленник целенаправленно атаковал голову и жизненно важные органы жертвы. Потерпевший смог частично защититься, подставив руку под удар, направленный в голову, однако получил как минимум два ножевых ранения.
«Довести умысел на убийство ему не удалось, поскольку потерпевший смог оказать сопротивление, и ему была своевременно оказана медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Уголовное дело направлено в суд.