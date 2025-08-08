Грубые нарушения ПДД водителями маршрутки и автобуса выявлены в Иркутске

Инспекторы ДПС обнаружили серьезные нарушения правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта. Информация была получена в результате мониторинга социальных сетей, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.
На опубликованной видеозаписи видно, как водители маршрутных автобусов № 16 и № 80 совершили опасный маневр — проехали на красный сигнал светофора на улице Байкальской.
Полицейские оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались жители Иркутска 46 и 63 лет. После проведения профилактической беседы водители признали свою вину и пообещали, что впредь будут соблюдать ПДД.
Нарушителей наказали. Им выписали штрафы в размере 1500 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.