Грубые нарушения ПДД водителями маршрутки и автобуса выявлены в Иркутске

Нарушители проехали на красный сигнал светофора.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Инспекторы ДПС обнаружили серьезные нарушения правил дорожного движения среди водителей общественного транспорта. Информация была получена в результате мониторинга социальных сетей, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

На опубликованной видеозаписи видно, как водители маршрутных автобусов № 16 и № 80 совершили опасный маневр — проехали на красный сигнал светофора на улице Байкальской.

Полицейские оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались жители Иркутска 46 и 63 лет. После проведения профилактической беседы водители признали свою вину и пообещали, что впредь будут соблюдать ПДД.

Нарушителей наказали. Им выписали штрафы в размере 1500 рублей за проезд на запрещающий сигнал светофора.