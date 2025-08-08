В омских вузах резко вырос конкурс: не хватает мест для всех желающих

Основной этап приема документов в вузы Омской области завершился. По данным министерства образования Омской области, количество заявок значительно превысило прошлогодние показатели, что привело к росту конкурса и повышению проходных баллов.
В ОмГУ имени Достоевского документы подали 6080 абитуриентов, оформив более 21 тысячи заявлений. Однако бюджетные места получили только 579 человек. Особенно сложной стала ситуация с инженерными направлениями: минимальный проходной балл вырос с 144−150 до 170−180.
Омский политехнический университет также зафиксировал значительный рост числа заявлений — более 24 тысяч, что на 39% больше, чем в прошлом году. На бюджетные места приняли 1853 студента. Средний проходной балл увеличился на 22 пункта, достигнув 187. На технические специальности конкурс составил до шести человек на место. Наиболее востребованными стали направления «Нефтегазовое дело», «Биотехнология», программы «Крылья Ростеха», а также «Дизайн», «Психология служебной деятельности» и IT-специальности.
В СибАДИ поступило 3305 заявлений, из которых 2802 — на бюджетные места. Здесь также отмечают рост конкурса и повышение проходных баллов на инженерные и педагогические специальности. Средний балл ЕГЭ увеличился примерно на 20%. Лидерами по популярности стали направления «Архитектура», «Строительство», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Информатика и вычислительная техника» и другие технические специальности.
Омский ГАУ получил более 10 тысяч заявлений на 912 бюджетных мест. Наибольший интерес у абитуриентов вызвали такие направления, как ветеринария, агроинженерия, зоотехния, агрономия, биотехнология и прикладная геодезия.
В ОмГУПС подано 15 тысяч заявлений, из которых 11 тысяч — на бюджетные места. Это почти на 50% больше, чем в 2024 году. Наиболее популярными остаются транспортные и IT-направления.
Приемная кампания в вузах региона продолжается: до конца августа идет набор в магистратуру, аспирантуру и на платное обучение.
