В омских вузах резко вырос конкурс: не хватает мест для всех желающих

Омский политехнический университет также зафиксировал значительный рост числа заявлений — более 24 тысяч, что на 39% больше, чем в прошлом году. На бюджетные места приняли 1853 студента. Средний проходной балл увеличился на 22 пункта, достигнув 187. На технические специальности конкурс составил до шести человек на место. Наиболее востребованными стали направления «Нефтегазовое дело», «Биотехнология», программы «Крылья Ростеха», а также «Дизайн», «Психология служебной деятельности» и IT-специальности.