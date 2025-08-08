Космическое лидерство: татарстанец Сергей Рыжиков возглавил МКС

Сергей Рыжиков, космонавт из Татарстана, принял командование Международной космической станцией. Церемония передачи полномочий прошла в орбитальном формате: японский астронавт Такуя Ониши (JAXA) официально передал бразды правления российскому коллеге.
Теперь уроженцу Бугульмы Сергею Рыжикову предстоит координировать работу многонационального экипажа на российском и американском сегментах, контролировать выполнение научной программы, быть «голосом» станции для ЦУПов в Королёве и Хьюстоне — особенно в нештатных ситуациях.
Это уже третий полёт Рыжикова в космос. В этот раз на МКС он работает с апреля 2025 года. До декабря, когда экипаж вернется на Землю, представитель Татарстана будет выполнять роль командира.