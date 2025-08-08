Первый «И»: школа в Снеговой Пади Владивостока набрала девять первых классов

Приём заявлений в первые классы начался 1 апреля и юридически еще продолжается — до 5 сентября. При этом свободные для зачисления места в большинстве школ закончились еще в первую «волну» — когда заявления в первый класс принимали у семей, прописанных на закрепленной за школой территории, а также у тех, кто имеет льготы для зачисления (дети военнослужащих, сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, противопожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета — при условии поступления в школу с интернатом). Не могли не зачислить будущего первоклассника в выбранную школу, если его старшие братья или сестры уже здесь учатся. С 6 июля возможно было подать заявление на зачисление в первый класс в те учебные заведения, которые не закреплены за местом регистрации ребенка.