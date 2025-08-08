Первый «И»: школа в Снеговой Пади Владивостока набрала девять первых классов

Более пяти тысяч первоклассников уже зачислены в школы Владивостока. Наибольшее количество заявлений принято в МБОУ СОШ № 82 в Снеговой Пади — здесь сформировано девять первых классов, сообщили корр. ИА PrimaMedia в городской администрации.
Приём заявлений в первые классы начался 1 апреля и юридически еще продолжается — до 5 сентября. При этом свободные для зачисления места в большинстве школ закончились еще в первую «волну» — когда заявления в первый класс принимали у семей, прописанных на закрепленной за школой территории, а также у тех, кто имеет льготы для зачисления (дети военнослужащих, сотрудников полиции, ФСИН, МЧС, противопожарной службы, судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета — при условии поступления в школу с интернатом). Не могли не зачислить будущего первоклассника в выбранную школу, если его старшие братья или сестры уже здесь учатся. С 6 июля возможно было подать заявление на зачисление в первый класс в те учебные заведения, которые не закреплены за местом регистрации ребенка.
«На настоящий момент принято 5660 заявлений о приеме в первый класс, — говорится в официальном ответе на запрос агентства. — 5046 детей зачислены в ряды первоклассников по прописке и не по прописке».
Ни для кого не секрет, что для того, чтобы попасть в нужную или же престижную школу, родители заблаговременно приобретают прописку в районе образовательного учреждения или прописывают детей временно у своих знакомых и родных, живущих в этом районе, хотя фактически дети там не проживают. Согласно предоставленным статистическим данным, 520 первоклассников, а это более 10%, зачислены в школы по временной регистрации.
Как пояснила представитель управления образования администрации Владивостока, в компетенцию их управления и муниципальных учреждений образования не входят проверки по фактическому проживанию детей и законности выданного документа о временной регистрации — это прерогатива органов полиции (ИА PrimaMedia отправило запрос в УМВД по выявленным фактам «липовой» прописки). Но, по словам юристов, даже если факт неправомерной регистрации будет выявлен, то ребенок от этого не пострадает ни в коем случае и будет учиться в школе зачисления вплоть до 11 класса.
На территории Владивостокского городского округа на 2025−2026 учебный год сформировано 216 первых классов. Наибольшее количество — в школах № 82 — 9, № 80, 83 — 6, в подразделениях центров образования «Ступени» — 6, «Вектор» — 8.
Не всегда школа находится рядом с домом учащихся. Потому подвоз школьным автобусом организован в МБОУ СОШ №№ 82, 70, 37, 5, 72, 53, лицей № 3, ЦО «Вектор».
Что же касается дефицита учителей начальных классов в школах Владивостока, то он, как и везде, существует. Сейчас официально не хватает 11 педагогов, осуществляющих деятельность по реализации программ начального общего образования. В ряде школ учителям «началки» приходится работать в две смены.