Новосибирские приставы два дня провели в засаде ради поимки злостного алиментщика

В Карасуке судебные приставы проявили незаурядное терпение и смекалку, чтобы задержать злостного неплательщика алиментов. Двое суток сотрудники ГУФССП России по региону вели скрытое наблюдение за домом 50-летнего местного жителя, накопившего задолженность перед сыном в размере 466 тысяч рублей.
Ранее суд уже назначил ему 40 часов обязательных работ, но вместо их отбывания мужчина продолжал распивать спиртное и скрываться от правосудия. Приставы, не ограничиваясь административными мерами, подготовили материалы для уголовного дела. Когда стандартные методы вручения документов не сработали, сотрудники ФССП пошли на хитрость. Представившись друзьями, готовыми к совместному времяпрепровождению, они смогли выманить мужчину из дома.
Результатом этой операции стало не только привлечение к административной ответственности с двухсуточным арестом за уклонение от обязательных работ, но и возбуждение уголовного дела. Теперь перед нерадивым отцом стоит серьезный выбор — либо начать работать и погашать долг перед ребенком, либо столкнуться с более суровыми последствиями, включая реальное лишение свободы.
Ранее BFM-Новосибирск писал, что в Новосибирской области лишили родительских прав мать пятерых детей.