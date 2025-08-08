Новосибирские приставы два дня провели в засаде ради поимки злостного алиментщика

Результатом этой операции стало не только привлечение к административной ответственности с двухсуточным арестом за уклонение от обязательных работ, но и возбуждение уголовного дела. Теперь перед нерадивым отцом стоит серьезный выбор — либо начать работать и погашать долг перед ребенком, либо столкнуться с более суровыми последствиями, включая реальное лишение свободы.