«Вряд ли я кого-то встречу»: 72-летний девственник Вассерман жалеет, что не женился

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем выборе оставаться девственником. По словам 72-летнего общественного деятеля, он уже не надеется встретить свое «счастье» и на ком-то жениться.
Он отметил, что постоянно наблюдает за друзьями, которые состоят в браке, и признается, что завидует им. Вассерман подчеркнул, что был бы гораздо счастливее, если бы завел собственную семью.
— Не знаю, как конкретно поменялась бы моя жизнь, но скорее всего к лучшему (…) Да, есть разводы, но есть и браки, повторные браки в том числе. В конце концов все мы рано или поздно умрем, но это же не повод не жить вообще (…) Вряд ли я кого-то встречу, в моем возрасте уже трудно что-то менять в образе жизни. Такие люди, как правило, уже имеют какой-то накопленный семейный опыт, — цитирует Вассермана Starhit.
