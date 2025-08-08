Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на утро 8 августа 2025

В Сочи за минувшую ночь перенесли несколько рейсов: позже назначенного времени отправятся самолеты в Ижевск, Москву, Уфу, Санкт-Петербург, Киров и Новосибирск. С опозданием в гавани сели самолеты из Минска, Санкт-Петербурга и Махачкалы. Также позже прибудут рейсы из Ижевска, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Барнаула и Кирова. Также из Сочи отменили утренний рейс в Тюмень.