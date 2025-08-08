Лепс и Shaman попали в пробку на Крымском мосту и устроили концерт

Российские певцы Shaman (Ярослав Дронов) и Григорий Лепс, застряв в автомобильной пробке у Крымского моста, спонтанно организовали концерт для других водителей.
Артисты выступили перед людьми, которые стояли в очереди у Крымского моста, сообщил Telegram-канал «Крымский мост — Новости Крыма». В Сети опубликовали видео с импровизированным концертом исполнителей.
Днём ранее сообщалось о значительных заторах на подъезде к пунктам проверки перед Крымским мостом.
В очереди на пересечение моста находилось почти 3,5 тыс. автомобилей, что частично объяснялось двумя временными перекрытиями движения на мосту в четверг ночью.
Ранее SHAMAN признался, что мог бы остаться жить в Новом Херсонесе.