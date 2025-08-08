В Красноярске пройдет фестиваль этнических культур и искусств коренных народов России

Об этом рассказали в пресс-службе Правительства Красноярского края.
На Центральной набережной Красноярска пройдет фестиваль, посвященный этническим культурам и искусствам коренных народов России. Мероприятие приурочено к Международному дню коренных народов мира, который отмечается 9 августа.
Красноярский край является исторической родиной для восьми этносов коренных малочисленных народов, включая долганов, ненцев, эвенков, энцев, нганасан, кетов, селькупов и чулымцев.
В программе фестиваля запланированы яркие выступления этноартистов из Эвенкии и Таймыра, среди которых ансамбли «Харп», «Явал», «Илмакта», «Гулувун» и «Тогокон», а также выступления солистов Владимира Хоменко и Сергея Сигунея. Гостей мероприятия ожидают мастер-классы по созданию сувениров, интерактивные игры для детей и подростков, а также спортивные состязания, такие как прыжки через нарты и метание маута на хорей.
Кроме того, в рамках фестиваля будет организована выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства от мастеров Севера.
Фестиваль этнических культур и искусств коренных народов России начнется на Центральной набережной (ориентир — Коммунальный мост, ул. Дубровинского) в 16:00.
0+
Отметим, что международный день коренных народов мира отмечается 9 августа с 1994 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Дата была выбрана в честь первого заседания Рабочей группы ООН по проблемам коренных народов, состоявшегося 9 августа 1982 года. Цель этого дня — привлечь внимание к вопросам и проблемам коренных народов.