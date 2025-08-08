В Красноярске пройдет фестиваль этнических культур и искусств коренных народов России

В программе фестиваля запланированы яркие выступления этноартистов из Эвенкии и Таймыра, среди которых ансамбли «Харп», «Явал», «Илмакта», «Гулувун» и «Тогокон», а также выступления солистов Владимира Хоменко и Сергея Сигунея. Гостей мероприятия ожидают мастер-классы по созданию сувениров, интерактивные игры для детей и подростков, а также спортивные состязания, такие как прыжки через нарты и метание маута на хорей.