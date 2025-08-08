В Башкирию два человека завезли лихорадку Денге

В Башкирии растет число случаев, когда отдыхающие возвращаются домой с опасными заболеваниями. По данным Республиканской клинической инфекционной больницы, только за первые полгода в регионе зафиксировали 67 случаев малярии, четыре случая холеры и столько же брюшного тифа.
Особую озабоченность у медиков вызывает ситуация с корью. С начала года лабораторно подтвердили 54 случая заражения, причем каждый четвертый пациент подхватил вирус за пределами Башкирии, как в других регионах России или соседних странах.
Не обошлось и без экзотических инфекций. Врачи диагностировали два случая лихорадки Денге. В первом случае женщина заразилась во время отпуска в Таиланде, обратившись к медикам с жаром и непрекращающейся рвотой. А втором — мужчина почувствовал недомогание после поездки в ОАЭ и на Мальдивы, где его беспокоили сильные головные боли и температура.
Главный врач инфекционной больницы Азат Мухаметзянов в разговоре с UfacityNews.ru подчеркивает, что перед поездками в экзотические страны узнавать об эпидемиологической обстановке и делать необходимые прививки.