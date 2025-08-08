В Башкирию два человека завезли лихорадку Денге

Не обошлось и без экзотических инфекций. Врачи диагностировали два случая лихорадки Денге. В первом случае женщина заразилась во время отпуска в Таиланде, обратившись к медикам с жаром и непрекращающейся рвотой. А втором — мужчина почувствовал недомогание после поездки в ОАЭ и на Мальдивы, где его беспокоили сильные головные боли и температура.