Привыкаем жить без электричества: Где в Кишиневе отключат свет — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о перерывах в поставках электрической энергии в Кишиневе в пятницу, 8 августа 2025.
Чеканы.
Ул. М. Садовяну, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, П. Заднипру, 2 — с 09:20 до 16:30.
Ул. М. Садовяну, 42/1, 42/3 — с 09:30 до 13:30.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.
