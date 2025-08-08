Ричмонд
Привыкаем жить без электричества: Где в Кишиневе отключат свет — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым отключат электричество в Кишиневе в пятницу, 8 августа 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution сообщает о перерывах в поставках электрической энергии в Кишиневе в пятницу, 8 августа 2025.

Чеканы.

Ул. М. Садовяну, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 18, 18/1, 20/1, П. Заднипру, 2 — с 09:20 до 16:30.

Ул. М. Садовяну, 42/1, 42/3 — с 09:30 до 13:30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.

За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.

