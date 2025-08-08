94 белоруса получили награды от Лукашенко за один день

Награды, включающие ордена, медали и почетные звания, были вручены за продолжительную и успешную работу, исключительное мастерство, отвагу и решительность, проявленные при спасении человека из огня. А также за выдающиеся производственные результаты, весомый личный вклад в поддержание законности, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, предотвращение экономических преступлений, защиту дикой природы, развитие сельского хозяйства, промышленности, строительного сектора, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры, энергетической отрасли, достижения в области социальной поддержки населения, образования, науки, культуры и спорта.