94 белоруса получили награды от Лукашенко за один день

Александр Лукашенко подписал указ о награждении 94 белорусов.

Источник: president.gov.by

94 белоруса получили награды от Лукашенко за один день. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Указ о присвоении государственных наград 94 жителям страны, представляющим различные профессиональные области, был подписан президентом Беларуси Александром Лукашенко в четверг, 7 августа.

Награды, включающие ордена, медали и почетные звания, были вручены за продолжительную и успешную работу, исключительное мастерство, отвагу и решительность, проявленные при спасении человека из огня. А также за выдающиеся производственные результаты, весомый личный вклад в поддержание законности, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью, предотвращение экономических преступлений, защиту дикой природы, развитие сельского хозяйства, промышленности, строительного сектора, телекоммуникаций, транспортной инфраструктуры, энергетической отрасли, достижения в области социальной поддержки населения, образования, науки, культуры и спорта.

