В Самаре продолжат восстановление дома Прагер «с часами» на ул. Коммунистической

В XIX веке в нём жил известный юрист Осип Гиршфельд, а в 1892 году в этом доме побывал Владимир Ленин, что делает здание особенно ценным для истории города.

Состояние работ проверил глава Самарского района Роман Радюков.

К настоящему моменту фасад уже почти готов — его выровняли и подготовили к покраске.

Цвет и материалы подобраны так, чтобы дом сохранил свой исторический вид, и согласованы с экспертами по охране наследия.

Балконы отремонтированы на 70%. Скоро начнётся восстановление лепнины и других декоративных деталей, после чего приступят к покраске.

Чиновники также обсудили с подрядчиками соблюдение сроков, безопасность на стройке и вывоз мусора.

Жильцы отмечают, что рабочие ведут себя аккуратно и не мешают жителям.

— Работы идут по плану, с учётом всех требований, — сообщил Радюков. — По просьбе жильцов во двор привезут гранулят, чтобы было удобнее ходить и меньше пыли.

