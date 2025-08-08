В Самаре продолжат восстановление дома Прагер «с часами» на ул. Коммунистической

В Самаре продолжают ремонтировать фасад старинного дома на улице Куйбышева, 28 — дома Прагер, который является объектом культурного наследия.
В XIX веке в нём жил известный юрист Осип Гиршфельд, а в 1892 году в этом доме побывал Владимир Ленин, что делает здание особенно ценным для истории города.
Состояние работ проверил глава Самарского района Роман Радюков.
К настоящему моменту фасад уже почти готов — его выровняли и подготовили к покраске.
Цвет и материалы подобраны так, чтобы дом сохранил свой исторический вид, и согласованы с экспертами по охране наследия.
Балконы отремонтированы на 70%. Скоро начнётся восстановление лепнины и других декоративных деталей, после чего приступят к покраске.
Чиновники также обсудили с подрядчиками соблюдение сроков, безопасность на стройке и вывоз мусора.
Жильцы отмечают, что рабочие ведут себя аккуратно и не мешают жителям.
— Работы идут по плану, с учётом всех требований, — сообщил Радюков. — По просьбе жильцов во двор привезут гранулят, чтобы было удобнее ходить и меньше пыли.
