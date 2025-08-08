Разработан метод синтеза малодоступных сахаров в одну стадию

ТОМСК, 8 августа. /ТАСС/. Химики Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами из Швеции представили новую методику по синтезу моноацетилированных углеводов — малодоступных сахаров только в одну стадию. Эти соединения используются при создании лекарственных препаратов и в биотехнологии, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Моноацетилированные углеводы — это малодоступные сахара, соединения, в которых одна гидроксильная группа заменена ацетильной. Традиционные методы синтеза таких углеводов сложные и трудоемкие, что препятствует их широкому применению в исследованиях и при разработке новых лекарственных средств. Томские ученые с коллегами из Линчепингского университета (Швеция) и Королевского технологического института (Швеция) сначала синтезировали полностью ацетилированные гликозиды 4-метоксифенола, а затем с помощью метода дезацетилирования (удаления ацетильных групп) вывели ацетильные группы, оставив только одну из них.
«В лабораторных условиях мы провели серию экспериментов по дезацетилированию более десятка различных углеводов, варьируя время реакции и концентрацию для повышения выхода целевого продукта — малодоступных сахаров. Результаты исследования показали, что выход синтезированных моноацетилированных углеводов с помощью нашего метода варьируется от 11% до 32%. Может показаться, что это совсем мало, но дело в том, что наш метод занимает всего одну стадию, сама процедура проведения очень простая, а побочные продукты не пропадают, их легко выделить и регенерировать в первоначальное соединение», — сказала один из авторов исследования, заведующая лабораторией «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» ТПУ Елена Степанова.
Степанова добавила, что традиционные методы синтеза аналогичных соединений требуют проведения более сложных реакций и занимают от пяти до десяти стадий. Также представленный метод позволяет повторно использовать побочные продукты реакции для синтеза малодоступных сахаров, увеличивая выход до 70%. Данный способ можно масштабировать для синтеза больших количеств моноацетилированных углеводов, а также адаптировать под условия непрерывного поточного малотоннажного производства. Исследования ученых поддержаны Министерством науки и высшего образования РФ, результаты их работы опубликованы в журнале Carbohydrate Research (Q2, IF: 2,5).