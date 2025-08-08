Разработан метод синтеза малодоступных сахаров в одну стадию

«В лабораторных условиях мы провели серию экспериментов по дезацетилированию более десятка различных углеводов, варьируя время реакции и концентрацию для повышения выхода целевого продукта — малодоступных сахаров. Результаты исследования показали, что выход синтезированных моноацетилированных углеводов с помощью нашего метода варьируется от 11% до 32%. Может показаться, что это совсем мало, но дело в том, что наш метод занимает всего одну стадию, сама процедура проведения очень простая, а побочные продукты не пропадают, их легко выделить и регенерировать в первоначальное соединение», — сказала один из авторов исследования, заведующая лабораторией «Химическая инженерия и молекулярный дизайн» ТПУ Елена Степанова.