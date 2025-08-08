Боец ВСУ подорвался на БПЛА РФ, который нашел на дороге и забрал с собой

Украинский военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат, принадлежавший российским войскам, и решил забрать его с собой. В какой-то момент дрон взорвался, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«ВСУшник зачем-то взял квадрокоптер и прикрепил к мопеду, после чего дрон взорвался», — уточняется в сообщении военных корреспондентов.
Боец ВСУ, вероятно, считал, что повреждение канала связи беспилотника исключает возможность взрыва. К публикации также прикреплена видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва.
На кадрах видно, как украинский солдат несет дрон, а затем прикрепляет его к своему мопеду. Когда транспортное средство начинает движение, происходит взрыв.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь над регионами России были уничтожены 30 беспилотников ВСУ.