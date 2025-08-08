Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВСУ подорвался на БПЛА РФ, который нашел на дороге и забрал с собой

Солдат ВСУ прикрепил к мопеду найденный российский дрон, который позже взорвался.

Источник: Аргументы и факты

Украинский военнослужащий обнаружил беспилотный летательный аппарат, принадлежавший российским войскам, и решил забрать его с собой. В какой-то момент дрон взорвался, передает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«ВСУшник зачем-то взял квадрокоптер и прикрепил к мопеду, после чего дрон взорвался», — уточняется в сообщении военных корреспондентов.

Боец ВСУ, вероятно, считал, что повреждение канала связи беспилотника исключает возможность взрыва. К публикации также прикреплена видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва.

На кадрах видно, как украинский солдат несет дрон, а затем прикрепляет его к своему мопеду. Когда транспортное средство начинает движение, происходит взрыв.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь над регионами России были уничтожены 30 беспилотников ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше