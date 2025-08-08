В Уфе синхронизировали расписание электрички и автобуса

Госперевозчик «Башавтотранс» синхронизировал расписание маршрута № 16А (ТК «Дёмский» — ул. Дагестанская) с расписанием утренних электричек в Уфу.
Утро
Автобус № 16А отправляется из Серебряного Ручья в 7.05 и прибывает на дёмский железнодорожный вокзал в 7.11.
Пригородные поезда в центр уходят в 7.26 и 7.43.
Вечер
Электрички из Уфы в Дёму отправляются в 16.49 и 17.16 и прибывают в 17.03 и 17.30.
Автобус уходит в Серебряный Ручей в 17:34.
Как пояснили в БППК, это решение принято совместно с администрацией Уфы для повышения комфорта и доступности пригородных перевозок.