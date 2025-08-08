Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе синхронизировали расписание электрички и автобуса

Жители дёмского микрорайона Серебряный ручей смогут успевать на утренние электрички в центр.

Источник: БППК

Госперевозчик «Башавтотранс» синхронизировал расписание маршрута № 16А (ТК «Дёмский» — ул. Дагестанская) с расписанием утренних электричек в Уфу.

Утро
Автобус № 16А отправляется из Серебряного Ручья в 7.05 и прибывает на дёмский железнодорожный вокзал в 7.11.
Пригородные поезда в центр уходят в 7.26 и 7.43.

Вечер
Электрички из Уфы в Дёму отправляются в 16.49 и 17.16 и прибывают в 17.03 и 17.30.
Автобус уходит в Серебряный Ручей в 17:34.

Как пояснили в БППК, это решение принято совместно с администрацией Уфы для повышения комфорта и доступности пригородных перевозок.