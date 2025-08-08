Обнаружен новый тип волн, который поможет в создании инновационных технологий

ПЕНЗА, 8 августа. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) обнаружили новый тип волн, возникающих в нелинейных материалах при воздействии электромагнитных полей. Это открывает возможности для разработки инновационных устройств передачи информации и медицинского оборудования, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Уникальность открытия заключается в том, что обнаруженные волны могут обладать особыми свойствами, ранее неизвестными науке. Это открывает перспективы для создания инновационных устройств передачи информации и медицинского оборудования», — говорится в сообщении.
По информации ведомства, существующие математические модели оказались недостаточными для описания этого явления, что потребовало разработки принципиально новых методов расчета. В ходе исследования ученые ПГУ разработали модифицированный метод возмущений, основанный на решении нелинейных двухпараметрических задач нового типа. На основе полученных результатов в вузе разработают специализированную компьютерную программу для расчета характеристик нелинейных волноведущих структур.
«Программа позволит находить приближенные значения постоянных распространения одночастотной связанной ТЕ-ТЕ волны. Отмечу, до нас никто не рассматривал возможность возникновения таких гибридных волн в плоских волноведущих структурах, заполненных нелинейнойнеоднородной средой. К тому же будет возможность строить собственные функции», — цитируется руководитель исследования Валерия Мартынова.
Как отметили в Минобрнауки, практическая значимость исследования заключается в том, что оно позволит инженерам учитывать нелинейные эффекты при проектировании современных технологий. При этом особое внимание уделяется изучению неоднородных материалов, свойства которых могут изменяться сложным образом под воздействием внешних факторов. Открытие ученых может стать актуальным в различных областях, включая волоконную оптику, наноэлектронику, лазерную медицину и системы передачи информации.
Исследование проводится при поддержке гранта Российского научного фонда под руководством кандидата физико-математических наук, доцента кафедры «Математика и суперкомпьютерное моделирование» ПГУ Валерии Мартыновой.