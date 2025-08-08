Обнаружен новый тип волн, который поможет в создании инновационных технологий

Как отметили в Минобрнауки, практическая значимость исследования заключается в том, что оно позволит инженерам учитывать нелинейные эффекты при проектировании современных технологий. При этом особое внимание уделяется изучению неоднородных материалов, свойства которых могут изменяться сложным образом под воздействием внешних факторов. Открытие ученых может стать актуальным в различных областях, включая волоконную оптику, наноэлектронику, лазерную медицину и системы передачи информации.