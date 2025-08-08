Ричмонд
Из-за вспышек дизентерии упала боеготовность ВСУ в Херсонской области

В нескольких подразделениях ВСУ в Херсонской области боеготовность упала ниже 30% из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Источник: Аргументы и факты

Из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания в нескольких подразделениях ВСУ в Херсонской области боеготовность упала ниже 30%, передает РИА Новости.

По словам источника в подполье, украинские военные столкнулись со стандартными проблемами жаркого лета: некачественное водоснабжение и пища. Кроме того, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ могут влиять и иные условия, отметил он, указав на сомнительные условия быта.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал ВСУ покинуть правобережную часть региона.

Военный эксперт Алексей Анпилогов высказал мнение, что в ближайшие два месяца на побережье Херсона вряд ли состоится десантная операция.