Из-за вспышек дизентерии упала боеготовность ВСУ в Херсонской области

Из-за вспышек дизентерии или схожего заболевания в нескольких подразделениях ВСУ в Херсонской области боеготовность упала ниже 30%, передает РИА Новости.
По словам источника в подполье, украинские военные столкнулись со стандартными проблемами жаркого лета: некачественное водоснабжение и пища. Кроме того, на эпидемиологическую обстановку в ВСУ могут влиять и иные условия, отметил он, указав на сомнительные условия быта.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо призвал ВСУ покинуть правобережную часть региона.
Военный эксперт Алексей Анпилогов высказал мнение, что в ближайшие два месяца на побережье Херсона вряд ли состоится десантная операция.