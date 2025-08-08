Ричмонд
Экс-игрок «Крыльев» Писарский хочет оспорить решение РФС об отстранении в CAS

Бывший форвард волжан и «Сочи» планирует побороться в международном Спортивном арбитражном суде.

Бывший форвард волжан и «Сочи» планирует побороться в международном Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, 29-летнего Владимира Писарского отстранили от футбола на 4 года из-за скандала со ставкой на стыковую встречу между «барсами» и «Пари НН» в конце прошлого сезона. Из них 3 — условно.

Нападающий на тот момент принадлежал «Крыльям Советов», но был в аренде у южан. Позже самарцы расторгли с ним соглашение о сотрудничестве и не разрешили тренироваться на своей базе.

После Писарский заявил, что хочет вернуться в профессиональный футбол. Также начал готовиться с медийной командой «СКА-Ростов». А агент Владимира сообщал об интересе к нему со стороны клубов Беларуси.

На днях юрист форварда Антон Смирнов в своем телеграм-канале заявил, что РФС не принял апелляцию со стороны игрока на решение об отстранении.

«Ну теперь только одна дорога — в CAS», — добавил Смирнов.

Недавно защитник Никита Чернов вернулся в «Крылья Советов». Это аренда на сезон. «Зелено-бело-синие» договорились со столичным «Спартаком».

