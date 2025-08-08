Блокировка интернета больше не проблема: что входит в «белый список» сервисов, которые будут работать всегда

В России разработали схему, по которой определенные сервисы будут доступны всегда.
В России разработали схему, которая даст возможность россиянам пользоваться самыми важными для жизни онлайн-сервисами по заказу еды, такси и вещей. Доступ к нему будет осуществляться через тест Captcha. Эти меры позволят обеспечить безопасность жителей. Подробнее о новом способе упрощения жизни для россиян от Минцифры — в материале URA.RU.
Доступ к онлайн-сервисам при ограничениях.
Избранные онлайн-сервисы будут доступны даже при ограничениях интернетаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Минцифры РФ разработали новую техническую схему, которая позволит россиянам сохранить доступ к основным онлайн-сервисам даже при ограничениях мобильного интернета. Совместно с операторами связи был подготовлен механизм, предусматривающий доступ к «белому списку» сервисов через прохождение теста Captcha. В этот список войдут «все ресурсы, нужные для жизни». Об этом рассказал министр цифрового развития Максут Шадаев на форуме «Цифровая эволюция». В настоящее время инициатива готовится к согласованию с ФСБ.
Какие сервисы войдут в «белый список».
В список попадут наиболее востребованные россиянами платформы: маркетплейсы, агрегаторы такси, службы доставки и другие важные онлайн-ресурсы. Это позволит гражданам решать повседневные задачи и оставаться на связи даже при блокировке мобильного интернета. Также создатели предусмотрели сохранение работы банкоматов, устройств самообслуживания и терминалов оплаты, а также других устройств сетей интернета вещей.
Как будет работать система Captcha.
Россияне смогут получить доступ к «блому списку» сервисов через Captcha Фото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Для получения доступа к «белому списку» сервисов пользователю потребуется пройти проверку через Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart, Капча) — специальный автоматизированный тест, который позволяет отличить человека от автоматизированной программы или бота. Это обеспечит безопасность и поможет предотвратить несанкционированный доступ, поскольку используемые там легко доступные простому человеку задачи компьютеры решить не могут.
Особенности для иностранных SIM-карт.
Для SIM-карт иностранных операторов, находящихся в российском роуминге, вводится пятичасовой период «охлаждения» — ограничение доступа к мобильному интернету. Это требуется для исключения возможности использования этих телефонов противником для управления беспилотниками. Однако после прохождения Captcha пользователи смогут воспользоваться ключевыми сервисами «белого списка».
Поддержка операторов связи.
Некоторые операторы связи, например, «Билайн», уже выразили поддержку инициативе Минцифры. В компании отметили важность обеспечения доступа к цифровым ресурсам в условиях ограничений.
Причины отключений интернета.
С весны 2025 года в ряде российских регионов начались периодические временные отключения мобильного интернета из-за угроз атак украинских беспилотников. При этом доступ к интернету по кабелю и через Wi-Fi сохраняется. Ограничения вводятся во время сигналов о возможной атаке БПЛА и требуются для обеспечения безопасности людей.
«Все, что связано с безопасностью, все оправданно, и все является приоритетом. Угроза существует. Угроза очевидна», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о временных ограничениях.
До сих пор отключения носили хаотичный характер, при этом все заявки на отключение интернета в регионе должны были пройти через Москву, из-за чего приходилось терять время и отказываться от критически важной оперативности. В то же время многие органы, отправив такие заявки, забывали отправить заявки на включение интернета, рассказал федеральный чиновник в беседе с «Известиями». Сейчас Минцифры вместе с представителями бизнеса обсуждают введение единого порядка взаимодействия операторов связи с государственными структурами для стандартизации процесса.
Местные власти также принимают меры по обеспечению альтернативных способов выхода в интернет. В крупных городах создаются общественные пространства с бесплатным Wi-Fi, чтобы жители могли оставаться на связи даже при отключении мобильного интернета.