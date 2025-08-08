В Ростове в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Вечером 7 августа в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице Орской произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 22:45 41-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, в районе дома № 17 на улице Орской потерял контроль над управлением. Автомобиль сначала наехал на бордюрный камень, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с движущейся в противоположном направлении Lada Granta под управлением 35-летнего водителя.
В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Лады Гранта» — 45-летний взрослый и восьмилетний ребенок.
В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
