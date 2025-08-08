В Ростове в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

По предварительным данным, около 22:45 41-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, в районе дома № 17 на улице Орской потерял контроль над управлением. Автомобиль сначала наехал на бордюрный камень, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с движущейся в противоположном направлении Lada Granta под управлением 35-летнего водителя.