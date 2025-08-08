Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

В Ростове-на-Дону полиция расследует ДТП с участием ребенка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 7 августа в Первомайском районе Ростова-на-Дону на улице Орской произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 22:45 41-летний водитель, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, в районе дома № 17 на улице Орской потерял контроль над управлением. Автомобиль сначала наехал на бордюрный камень, после чего вылетел на встречную полосу, где столкнулся с движущейся в противоположном направлении Lada Granta под управлением 35-летнего водителя.

В результате аварии пострадали оба водителя, а также пассажиры «Лады Гранта» — 45-летний взрослый и восьмилетний ребенок.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

20-летний водитель электровелосипеда пострадал в ДТП в Ростове.

В Ростове-на-Дону столкнулись «ГАЗель» и электровелосипед, есть пострадавший (подробнее).