Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже упростили порядок выдачи разрешений на погребение

Теперь существует четкий регламент действий заявителей.

Источник: Комсомольская правда

Жители Воронежа пользуются новой процедурой получения разрешений на захоронение и подзахоронение. Об этом накануне, 7 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.

Изменения касаются постановления администрации города № 628 от 2017 года, которое регулирует организацию похоронного дела.

Основным нововведением является внедрение четкого регламента действий заявителей, перечня необходимых документов и сроков рассмотрения заявок. Также оговорены случаи отказа в выдаче разрешений.

Детально изучить нововведения можно по ссылке.