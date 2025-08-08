В Воронеже упростили порядок выдачи разрешений на погребение

Жители Воронежа пользуются новой процедурой получения разрешений на захоронение и подзахоронение. Об этом накануне, 7 августа, сообщили в пресс-службе мэрии.
Изменения касаются постановления администрации города № 628 от 2017 года, которое регулирует организацию похоронного дела.
Основным нововведением является внедрение четкого регламента действий заявителей, перечня необходимых документов и сроков рассмотрения заявок. Также оговорены случаи отказа в выдаче разрешений.
