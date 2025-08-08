WSJ: Путин и Трамп провели много телефонных разговоров в дружественной атмосфере

Американский лидер Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проводили телефонные переговоры много раз. Об этом сообщили чиновники из США газете The Wall Street Journal (WSJ).
Они также уточнили, что коллеги часто обменивались сообщениями через посредников. Беседы политиков обычно проходили в дружественной атмосфере.
В материале отметили, что Трамп часто выступал инициатором возрождения американо-российских отношений. Путин, в свою очередь, неоднократно сообщал о своих недовольствах по поводу международного признания Крыма и Донбасса.
По словам чиновников, иногда президенты разговаривали друг с другом часами — причиной этому становились монологи Путина и трудности перевода.
Трамп, несмотря на нетерпеливость и стремление вмешаться, внимательно слушал российского коллегу, уточнили в издании.
7 августа помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин встретится с американским коллегой в ближайшие дни. Он уточнил, что Москва и Вашингтон уже согласовали место проведения встречи.