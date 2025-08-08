Ларс Фон Триер и Тортик вошли в число самых необычных кличек для котов в Москве

«В столичных ветклиниках с начала 2025 года зарегистрировано 38 тыс. кошек. Ветврачи отмечают, что московские котовладельцы куда более консервативны в выборе кличек, чем хозяева собак: на вершине популярности держатся проверенные временем имена, такие как Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Имена в честь известных личностей котам дают реже, чем собакам, и преимущественно это имена деятелей политики или культуры: в Москве проживают коты Черчилль, Че Гевара, Чемберлен и несколько Пиночетов, также есть Кутузов, Пушкин, Фонвизин, Орлов и даже Ларс Фон Триер», — рассказали в пресс-службе.
Как отмечается, большое число питомцев названы в честь крупных хищников — Тигр, Тигран, Тигруша, Рысильда и Лев. Также встречаются клички Кот, Кошечка, Котэ, Кися, Тимофей Котофеевич, Дядя Котя, Кис-Мяу, Киткинс и другие.
Кроме того, почти в каждом округе столицы проживают коты по имени Бегемот и Бонифаций, чуть реже встречаются Матроскины и Леопольды.
«Клички в честь мифических персонажей встречаются чаще: лидируют Афина, Зевс, Персей, а в одном экземпляре зарегистрированы Артемида, Одиссей, Анубис, Афродита, Один, Брунгильда и Локи. В нескольких округах зарегистрированы Холмсы, Ватсоны и Шерлоки, также есть Штирлиц, Зорро, Бэтмен и “три мушкетера” — Атос, Портос и Арамис (правда, без д’Артаньяна)», — уточнили в комитете.
Там добавили, что нередко хозяева дают любимцам имена, подчеркивающие их характер или внешность. В числе подобных кличек — Бандит, Гулена, Фурия, Кусачка, Молния, Охламон, Чудовище, Дуреша, Косоглазик, Чучундра и Шкет.
В комитете также выделили самые редкие и необычные клички котов, проживающих в различных округах Москвы. Так, жители ТиНАО назвали своих питомцев Сосиска, Чеснок, Лопух, Модест Петрович Тесак и Джон Сильвер, на юге столицы живут коты Кедр, Пипета, Мапсюся и Титаник, а на севере — Физик, Пшенка, Крутышка, Джек Воробей и Жулико-Бандито.
«Среди запоминающихся имен ветврачи также назвали клички котов: Гиви, Пупс, Спам, Хемуль, Барин, Сырок, Хвощ, Холодец, Банан и Тортик. А у кошек — Хлорка, Сипулька и Суши. Из длинных кличек внимание привлекли Лорд Магистр, Леди Макбет, Капитан Пирожок, Доза Радости, Арчибальд Московский и Пончик Бубликович», — заключили в пресс-службе.