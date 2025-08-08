Ларс Фон Триер и Тортик вошли в число самых необычных кличек для котов в Москве

«В столичных ветклиниках с начала 2025 года зарегистрировано 38 тыс. кошек. Ветврачи отмечают, что московские котовладельцы куда более консервативны в выборе кличек, чем хозяева собак: на вершине популярности держатся проверенные временем имена, такие как Муся, Барсик, Мурка и Маркиз. Имена в честь известных личностей котам дают реже, чем собакам, и преимущественно это имена деятелей политики или культуры: в Москве проживают коты Черчилль, Че Гевара, Чемберлен и несколько Пиночетов, также есть Кутузов, Пушкин, Фонвизин, Орлов и даже Ларс Фон Триер», — рассказали в пресс-службе.