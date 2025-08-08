Ричмонд
В Белом доме готовят встречу Путина, Трампа и Зеленского: раскрыты детали возможных переговоров

В Белом доме работают над встречей Путина, Трампа и Зеленского.

Администрация Белого дома ведет подготовку к возможной трехсторонней встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также Владимира Зеленского. По информации источников украинского издания «Общественное», переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя место их проведения пока не определено.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что администрация прорабатывает детали потенциальных встреч. По ее словам, Трамп хочет встретиться как с российским лидером, так и с главой киевского режима.

«Белый дом прорабатывает детали этих потенциальных встреч, и детали будут предоставлены в соответствующее время», — сказала пресс-секретарь.

Немногим ранее о личных переговорах с Трампом высказался и сам Владимир Путин. Он подчеркнул, что у РФ много друзей, готовых помочь в организации подобной встречи. При этом российский лидер обозначил готовность увидеться и с Зеленским. Однако для подобного, по его словам, нужно создать необходимые условия. А до этого пока далеко.

