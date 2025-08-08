Российские бойцы ликвидировали группу из шести украинских наёмников

Подразделение группировки «Восток» уничтожило группу из шести наемников и захватило одного иностранца в плен в ходе освобождения села Январское Днепропетровской области. Об этом сообщил РИА Новости командир подразделения с позывным Мудрый.
«Мы зашли в лесополку уже по сумеркам, и как раз их 7 человек зашло. С моей группы парень притворился украинцем, начал разговаривать на их языке. Мы одного пропустили, взяли в плен, они не заметили», — поделился Мудрый.
Он уточнил, что наёмникам предложили сложить оружие, но они предпочли сопротивление.
Во вторник Министерство обороны РФ заявило об установлении контроля над населённым пунктом Январское в Днепропетровской области. Освобождение села осуществили солдаты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки «Восток».