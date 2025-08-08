Россиян призвали не искать себя на сайте «Миротворец»*

Россиянам не стоит проверять данные о себе или своих близких в базах сайта «Миротворец»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украине. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
— Противник таким образом формирует некую базу данных о россиянах с их полными данными, потому что там нужно вводить и паспортные данные, и год рождения, и эти данные актуальны, потому что пользователи сами их вводят. Поэтому хотел призвать всех быть бережнее к своим персональным данным, — отметил Гагин.
По его словам, эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны, передает ТАСС.
Певицу Анну Дзюбу, более известную под сценическим псевдонимом Анна Асти, внесли в базу данных сайта «Миротворец»*. Личная информация об артистке появилась в базе сайта в октябре 2023 года, она была внесена туда в связи с получением российского гражданства.
Также в «Миротворец»* внесли в базы данных ресурса информацию о четырехлетнем ребенке. Причиной стала поездка ребенка 2020 года рождения из Ростовской области в Луганскую Народную Республику через пункт пропуска Новошахтинск.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.