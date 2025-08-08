Ричмонд
Двойное убийство, совершенное 25 лет назад, раскрыто в Пермском крае

Задержан подозреваемый в двойном убийстве, совершенном в 2000 году в Еловском районе.

Источник: АиФ Воронеж

В Пермском крае раскрыто двойное убийство, совершенное 25 лет назад. По подозрению в его совершении задержан уроженец Кемеровской области, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, в марте 2000 года мужчина заподозрил двух жителей Еловского района в краже. Вместе с сообщником он привез этих людей на территорию свинофермы, а там на них натравливали сторожевых собак, содержали в овощной яме и жестоко избивали. Потерпевшие скончались от полученных телесных повреждений, после чего соучастники вывезли их тела на Воткинское водохранилище и утопили в проруби.

Организатор преступления скрылся. Сообщника же задержали в том же году, он был осужден за незаконное лишение свободы и укрывательство преступления.

Розыск главного фигуранта затянулся из-за того, что на момент совершения преступления он имел документы на имя другого человека, а после убийства в Еловском районе уничтожил паспорт.

Между тем спустя время его задержали и осудили за еще одно убийство в Кемеровской области. Тогда он проживал уже под своим настоящим именем.

Спустя 25 лет после событий в Еловском районе мужчина был задержан по месту проживания. В следственных органах Прикамья рассказали, что установили его причастность к двойному убийству благодаря нательным знакам и детям-близнецам.

Подозреваемый заключен под стражу. В отношении него расследуется уголовное дело.

Ранее в Москве суд отправил под домашний арест экс-главу управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске Юрия Гончарука по обвинению в совершенном более 20 лет назад покушении на убийство.

