Россиянам не стоит искать информацию о себе на сайте «Миротворец»

Россиянам не рекомендуется проверять сведения о себе или родственниках в базах украинского ресурса «Миротворец», чтобы не предоставлять актуальную информацию о гражданах противоборствующей стороне. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС военно-политический эксперт из ДНР Ян Гагин.
«Противник таким способом формирует базу данных о россиянах с исчерпывающими сведениями, поскольку там требуется вводить паспортные данные, год рождения. Эта информация актуальна, ведь пользователи сами ее указывают. Поэтому призываю всех внимательнее относиться к личной информации. Особенно если это может повлиять не только на жизнь человека, но порой и на службу, и на обороноспособность страны», — пояснил он.
Ранее поступала информация, что персональные данные россиян, пересекавших административную границу между Ростовской областью и ДНР с ЛНР с 2014 года, стали появляться на указанном интернет-ресурсе. В опубликованных сведениях фигурируют, в том числе, номера паспортов, автомобилей, а также дата и время прохождения контрольно-пропускного пункта с точностью до минуты.
