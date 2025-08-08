Россиянам не стоит искать информацию о себе на сайте «Миротворец»

«Противник таким способом формирует базу данных о россиянах с исчерпывающими сведениями, поскольку там требуется вводить паспортные данные, год рождения. Эта информация актуальна, ведь пользователи сами ее указывают. Поэтому призываю всех внимательнее относиться к личной информации. Особенно если это может повлиять не только на жизнь человека, но порой и на службу, и на обороноспособность страны», — пояснил он.