Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, почему нельзя искать себя на экстремистском сайте «Миротворец»: Это на руку противнику

Гагин: Россиянам не нужно искать себя на экстремистском сайте «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Россиянам не следует искать себя на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Об этом в интервью ТАСС заявил военно-политический аналитик Ян Гагин и объяснил, почему.

По его словам, таким образом противник формирует и пополняет некую базу с полными данными россиян. Дело в том, что на портале, чтобы поискать себя в списке, нужно вводить и паспортные данные, и год рождения. Все это актуальная личная информация, которую человек о себе вносит сам.

Ранее украинская и российская певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) внесена в базу данных киевского экстремистского сайта «Миротворец».

А несколькими днями ранее киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец».