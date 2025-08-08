Россиянам не следует искать себя на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Об этом в интервью ТАСС заявил военно-политический аналитик Ян Гагин и объяснил, почему.
По его словам, таким образом противник формирует и пополняет некую базу с полными данными россиян. Дело в том, что на портале, чтобы поискать себя в списке, нужно вводить и паспортные данные, и год рождения. Все это актуальная личная информация, которую человек о себе вносит сам.
Ранее украинская и российская певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) внесена в базу данных киевского экстремистского сайта «Миротворец».
А несколькими днями ранее киевский режим внезапно объявил «врагом народа» четырехлетнего ребенка. Малыша обвинили в сознательных нарушениях и внесли в базу сайта «Миротворец».