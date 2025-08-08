Ричмонд
Еще одна мощная вспышка произошла на Солнце

На Солнце продолжают происходить вспышки класса М — 8 августа на звезде случилось аналогичное событие. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— Последняя вспышка произошла сегодня в 6:53 — уровень M2.8 (сильная), — уточнили в Telegram-канале лаборатории.

Повышенная активность наблюдается на Солнце с 3 августа. До этого на звезде был полуторамесячный перерыв. Самая сильная вспышка достигла балла М4.4.

Ранее специалисты лаборатории заявили, что около 7:00 в пятницу, 8 августа, на Земле пройдет самая сильная за последние два месяца магнитная буря.

В начале июля Солнце произвело выброс двух крупных протуберанцев. Ученые отмечали, что эти выбросы не должны были оказать влияния на геомагнитную и радиационную обстановку на Земле.

Ранее доктор физико-математических наук Алексей Юрасов заявил, что, даже если пик активности Солнца уже пройден, отдельные вспышки могут быть очень интенсивными. При этом вспышки могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей.