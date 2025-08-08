В Каменске-Уральском расследуют махинации с выбором УК

Прокуратура Каменска-Уральского инициировала возбуждение уголовного дела по факту подделки решения общего собрания жильцов многоквартирного дома № 7 по улице Лечебной. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Проверка была проведена по обращению жильцов, которые заявили о фальсификации документов, связанных с выбором управляющей организации.
Установлено, что в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области были представлены документы, согласно которым жильцы дома выбрали управляющую компанию ООО «УК “Урал”.
— Общее собрание собственников помещений по вопросу выбора управляющей организации фактически не проводилось, подписи, поставленные на листах голосования, являются поддельными и не принадлежат собственникам жилых помещений, — уточнили в прокуратуре.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Расследование находится на контроле прокуратуры.