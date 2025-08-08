Ричмонд
Приморье осталось без «Дома в море»

В Арбитражный суд Приморского края подан иск о расторжении соглашения с ООО «Кью И», резидентом свободного порта Владивосток, который обещал реализовать проект стоимостью 2,63 млрд рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в арбитражном суде Приморья, согласно договору с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», компания должна была построить гостинично-жилой комплекс «Дом в море» площадью 10,8 тысяч кв. м. Строительство объекта было запланировано на 2017−21 годы, а само здание хотели окружить водой с трех сторон.

Мониторинг показал, что резидент не выполнил условия соглашения. Капитальные вложения не произведены, отчетность не представлена. После уведомления об устранении нарушений компания не предоставила подтверждающих документов.

Корпорация сочла дальнейшее сотрудничество невозможным и подала иск. Судебное заседание назначено на 22 августа 2025 года.