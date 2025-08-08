Приморье осталось без «Дома в море»

Как рассказали в арбитражном суде Приморья, согласно договору с АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», компания должна была построить гостинично-жилой комплекс «Дом в море» площадью 10,8 тысяч кв. м. Строительство объекта было запланировано на 2017−21 годы, а само здание хотели окружить водой с трех сторон.