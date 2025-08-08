В «Сколково» представили беспилотник для борьбы с надводными объектами «Крестник-М»

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Беспилотный авиационный комплекс «Крестник-М» для борьбы с надводными объектами впервые презентовали на Международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в «Сколково».
Информация об изделии представлена в рамках экспозиции Фонда перспективных исследований (ФПИ). «Крестник-М» — беспилотный авиационный комплекс для борьбы с надводными динамическими и стационарными объектами. Может запускаться с наземной, воздушной и надводной платформ", — говорится в материалах на стенде организации.
Кроме того, в рамках экспозиции ФПИ презентует универсальную роботизированную платформу «Тень» для ударных и разведывательных операций. «Внутри корпуса возможно размещение ударных БПЛА», — рассказали в организации.
На стенде ФПИ также представлена информация об индивидуальном обнаружителе радиосигналов БПЛА на дистанции более 1 км в прямой видимости «Алиссум 8». Изделие отличает «высокое качество селекции сигналов БПЛА за счет применения нейросетевых алгоритмов».
Помимо этого в материалах на стенде фонда презентован наземный беспилотный робот «Импульс-МУ», который «предназначен для перемещения грузов, буксирования транспортных средств, использования в опасных условиях, с возможностью размещения полезной нагрузки».
Международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего» проходит с 7 по 17 августа в инновационном центре «Сколково». В рамках предприятия представят свои разработки свыше 300 отечественных компаний. В экспозиции посетители увидят передовые решения в таких областях, как городское хозяйство, энергетика, торговля и строительство.