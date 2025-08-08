Ричмонд
Инсульт случился у сербского министра во время прямого эфира на ТВ

У сербского министра госинвестиций Дарко Глишича случился инсульт прямо во время прямого эфира на местном телеканале Pink. Об этом в пятницу, 8 августа, рассказали в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел 5 августа во время программы. Министру неожиданно стало плохо — он не мог выговорить слова, часть лица скривилась и онемела.

Ведущие не сразу придали значение состоянию Глишича, однако позже поинтересовались о самочувствии. В итоге министра госпитализировали прямо из студии.

По словам врачей, на данный момент состояние Глишича оценивается как тяжелое. Несмотря на это, инсульт заметили вовремя — первые несколько часов после него всегда имеют решающее значение.

В больницу к министру сразу приехал сербский лидер Александр Вучич — Глишич один из наиболее близких к президенту Сербии людей, уточнили в публикации.

Недавно TikTok-блогер попытался в прямом эфире зависнуть над бочкой с водой, но сорвался и утонул в ней. Из-за того, что емкость была узкой, он не смог перевернуться и выбраться из нее.

