Инсульт случился у сербского министра во время прямого эфира на ТВ

У сербского министра госинвестиций Дарко Глишича случился инсульт прямо во время прямого эфира на местном телеканале Pink. Об этом в пятницу, 8 августа, рассказали в Telegram-канале Baza.
Инцидент произошел 5 августа во время программы. Министру неожиданно стало плохо — он не мог выговорить слова, часть лица скривилась и онемела.
Ведущие не сразу придали значение состоянию Глишича, однако позже поинтересовались о самочувствии. В итоге министра госпитализировали прямо из студии.
По словам врачей, на данный момент состояние Глишича оценивается как тяжелое. Несмотря на это, инсульт заметили вовремя — первые несколько часов после него всегда имеют решающее значение.
В больницу к министру сразу приехал сербский лидер Александр Вучич — Глишич один из наиболее близких к президенту Сербии людей, уточнили в публикации.
