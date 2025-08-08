За минувшие сутки в Ростовской области произошло 25 пожаров

За прошедшие сутки 7 августа пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно отреагировали на 30 происшествий. В их числе 11 техногенных пожаров, 14 случаев возгорания сухой растительности и пять дорожно-транспортных происшествий. На ликвидацию последствий выезжали 324 специалиста и 81 единица техники. Об этом сообщили в донском МЧС.
Ведомство предупреждает о высокой пожароопасности в пятницу в юго-восточных, северо-западных, северо-восточных районах, а также на юге и в Приазовье. В ряде районов сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Спасатели призывают жителей соблюдать осторожность при обращении с огнем.
