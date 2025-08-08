Активность не стихает: очередную вспышку на Солнце зафиксировали ученые

По данным ученых, светило не прекращает генерировать мощные вспышки. Сегодня зарегистрирована еще одна — класса М2.8. Этот всплеск продолжает серию событий, начавшуюся 3 августа. На протяжении недели на Солнце зафиксировано несколько вспышек класса М, включая одну особенно сильную, достигшую уровня М4.4.