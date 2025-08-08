Активность не стихает: очередную вспышку на Солнце зафиксировали ученые

Солнце продолжает проявлять высокую активность. В пятницу утром астрономы зафиксировали очередную вспышку класса М2.8. Об этом сообщают специалисты из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным ученых, светило не прекращает генерировать мощные вспышки. Сегодня зарегистрирована еще одна — класса М2.8. Этот всплеск продолжает серию событий, начавшуюся 3 августа. На протяжении недели на Солнце зафиксировано несколько вспышек класса М, включая одну особенно сильную, достигшую уровня М4.4.
В четверг, 7 августа, отмечались две сильные вспышки. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на специалистов Института прикладной геофизики.
Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН уведомили россиян о мощнейшей за два месяца магнитной буре, которая обрушится на Землю в пятницу, 8 августа.