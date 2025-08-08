Прощайте, детские щечки: как удаление комков Биша необратимо меняет внешность

— Такие операции известны уже около 20 лет, но сейчас приобрели особую популярность среди зумеров, потому что позволяют вытянуть овал лица и придать ему более четкий контур с выразительными скулами. По всем визуальным признакам Дженна Ортега действительно удалила комки Биша, потому что ранее у нее были характерные щечки, — пояснила эксперт.