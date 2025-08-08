Детская банковская карта, мобильная связь и интернет: материалы столичного портала потребителя с участием Енота Чистюли помогают родителям и детям

Чтобы объяснить юным москвичам, как и почему важно соблюдать основные правила общения в интернете и по телефону, можно изучить статью prav.mos.ru/articles/chto_vazhno_rasskazatrebenku_o_telefone_i_mobilnoj_svyazi?fromTheme=roditelyam и видеоролик prav.mos.ru/articles/chto_nuzhno_znatrebenku_pro_mobilnyj_telefon?fromTheme=roditelyam, посвященные использованию смартфонов и онлайн-сервисов. С их помощью ребенок быстро усвоит, что не стоит открывать ссылки в СМС или мессенджере от незнакомых абонентов, переходить по подозрительным ссылкам в играх и видео, самостоятельно загружать приложения и подключать платные услуги без разрешения взрослых. Просмотрев материалы, можно узнать, что такое тариф, почему важно помнить номера экстренных служб, а также о хитрых приемах мошенников, которые пытаются обманом заполучить важную информацию о пользователе или его родителях.