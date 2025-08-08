Детская банковская карта, мобильная связь и интернет: материалы столичного портала потребителя с участием Енота Чистюли помогают родителям и детям

Статьи и видеоролики с участием анимированного персонажа енота Чистюли на столичном портале потребителя prav.mos.ru/ набирают популярность у жителей столицы. В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что материалы нового раздела «Родителям» с участием симпатичного героя на портале prav.mos.ru/articles/theme/roditelyam?blockInstanceId=5 и в социальной сети «ВКонтакте» vkvideo.ru/playlist/-90870698_12/video-90870698_456239909 посмотрели уже более миллиона раз. Чистюля помогает москвичам в доступном и интересном формате объяснить ребенку, как безопасно пользоваться детской банковской картой, мобильной связью и интернетом. А еще он рассказывает, какие права есть у юных горожан как у потребителей, как выбирать покупки или что делать, если новая игрушка сломалась.
— Новый раздел «Родителям» на столичном портале потребителя появился в марте этого года. Он предоставил возможность получать рекомендации экспертов не только жителям столицы, но и их детям. Статьи и видеоролики с анимированным енотом Чистюлей в адаптивном для детского возраста формате помогают взрослым легко объяснить ребенку, на что следует обращать внимание, выбирая покупки и услуги. Для того, чтобы расширить возможности для просмотра, тематические видеоролики раздела также разместили в социальных сетях. Это позволило родителям в любое удобное время иметь под рукой увлекательные и полезные видеоинструкции, чтобы научить ребенка защищать права потребителя с детства, — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Чаще всего в разделе «Родителям» на столичном портале потребителя просматривают статьи и видеоролики о том, что следует знать юному покупателю, выбирая продукты в магазине. Например в статье prav.mos.ru/articles/chto_vazhno_rasskazatrebenku_o_pokupke_produktov и видеоролике prav.mos.ru/articles/kak_vybiratprodukty_pravilno можно узнать, как выбирать продукты, для чего проверять срок годности, почему нужно обращать внимание на условия хранения, а также как действовать, если приобретенный товар оказался испорченным. Благодаря сравнению в материалах допустимых сроков хранения продуктов с сигналами светофора ребенку гораздо легче усвоить рекомендации экспертов, чтобы выбирать в магазине товары только с «зелеными» или «желтыми» датами.
Также часто интересуются материалами о детской дебетовой банковской карте. С их помощью легко можно объяснить ребенку, какие возможности дает этот платежный инструмент, на что можно тратить деньги, как планировать покупки, а также для чего устанавливается допустимая сумма ежедневных затрат. Например статья prav.mos.ru/articles/detskaya_bankovskaya_karta_chto_nuzhno_znatroditelyam_i_o_chem_rasskazatrebenku помогает родителям ознакомиться с важными условиями и нюансами при оформлении такой карты, а видеоролик с Чистюлей prav.mos.ru/articles/detskaya_bankovskaya_karta расскажет ребенку, на что обращать внимание при использовании карты, как важно защищать персональные данные от мошенников и как совершать безопасные платежи в интернете.
Чтобы объяснить юным москвичам, как и почему важно соблюдать основные правила общения в интернете и по телефону, можно изучить статью prav.mos.ru/articles/chto_vazhno_rasskazatrebenku_o_telefone_i_mobilnoj_svyazi?fromTheme=roditelyam и видеоролик prav.mos.ru/articles/chto_nuzhno_znatrebenku_pro_mobilnyj_telefon?fromTheme=roditelyam, посвященные использованию смартфонов и онлайн-сервисов. С их помощью ребенок быстро усвоит, что не стоит открывать ссылки в СМС или мессенджере от незнакомых абонентов, переходить по подозрительным ссылкам в играх и видео, самостоятельно загружать приложения и подключать платные услуги без разрешения взрослых. Просмотрев материалы, можно узнать, что такое тариф, почему важно помнить номера экстренных служб, а также о хитрых приемах мошенников, которые пытаются обманом заполучить важную информацию о пользователе или его родителях.
Узнать, как действовать, если у ребенка сломалась новая игрушка, помогут статья prav.mos.ru/articles/chto_delatesli_u_rebenka_slomalasnovaya_igrushka?fromTheme=roditelyam и видеоролик. prav.mos.ru/articles/chto_delatesli_u_rebenka_slomalasnovaya_igrushka?fromTheme=roditelyam Познакомившись с материалами, детям будет проще усвоить, почему не следует спешить выбрасывать только что купленную машинку или куклу: в некоторых случаях игрушки подлежат ремонту или замене за счет продавца. Если неисправность товара связана с заводским браком, например игрушка не включается сразу после покупки, ее детали плохо закреплены или вовсе отсутствуют, то ее можно обменять на аналогичную новую, потребовать ремонт или вернуть продавцу и получить обратно деньги.
Кроме того, в разделе «Родителям» жители столицы часто знакомятся со статьей
https://prav.mos.ru/articles/chto_vazhno_obyasnitrebenku_o_pravah_potrebitelya и видеороликом prav.mos.ru/articles/kakie_prava_potrebitelya_estu_rebenka о правах ребенка как потребителя в целом. Полезная информация поможет ребенку в самых различных жизненных ситуациях: при выборе новой одежды, покупке игрушек или продуктов для полезных перекусов, а также при походе в кинотеатр с друзьями и поездках на общественном транспорте или такси.
Портал потребителя создан в 2022 году Правительством Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве. На сайте размещено более 230 материалов: статьи, инструкции, памятки, вебинары, интервью экспертов. Помимо практических рекомендаций, в публикациях также содержатся наименования соответствующих нормативных актов, на которые можно опираться при общении с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями в случае необходимости защиты прав потребителей. Проконсультироваться по вопросам защиты прав потребителей также можно по телефону круглосуточной горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539-36-96.
