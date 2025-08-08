Ричмонд
Космонавт Кирилл Песков запечатлел извержение вулкана Ключевская Сопка с МКС

Космонавт Кирилл Песков поделился впечатляющими фотографиями извержения вулкана Ключевская Сопка, сделанными с Международной космической станции.

Источник: МК.RU Красноярск

Космонавт Кирилл Песков поделился впечатляющими фотографиями извержения вулкана Ключевская Сопка, сделанными с Международной космической станции. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На снимках видно, как вулкан на Камчатке выбрасывает пепел на высоту 11,5 километров. Пепельный шлейф распространился на 515 километров в юго-восточном направлении.

Ключевская Сопка является самым высоким действующим вулканом Евразии и находится в 30 километрах от поселка Ключи, где проживает около 4500 человек.

Ранее космонавт показал молнию из МКС.