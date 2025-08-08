Ричмонд
370 пар зарегистрируют брак 08.08.2025 в Иркутской области

Это последняя так называемая красивая дата этим летом.

Источник: Комсомольская правда

На 370 официально зарегистрированных пар станет в Иркутской области после 8 августа. Дело в очередном красивом сочетании цифр: 08.08.2025. Тем более, дата выпала на пятницу. Статистику опубликовали в соцсетях службы ЗАГС Приангарья.

Последний свадебный бум в регионе случился 25 июля 2025 года. В тот день 407 пар связали себя узами брака в разных городах. Дата также выпала на последний будний день.

К слову, впереди влюбленных еще ждут необычные сочетания. Все они будут сенью: 09.09.2025 (вторник), 25.09.2025 (четверг), 10.10.2025 (пятница), 25.10.2025 (суббота), 11.11.2025 (вторник), 25.11.2025 (вторник). Молодожены верят, что это принесет удачу и любовь в семейную жизнь.