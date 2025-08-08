В Петербурге подорожает проезд в городском транспорте

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах теперь будет стоить 80 рублей вместо прежних 75, а стоимость проезда в метро повысится с 81 до 86 рублей.