В Петербурге подорожает проезд в городском транспорте

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня вступают в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Поездка в автобусах, трамваях и троллейбусах теперь будет стоить 80 рублей вместо прежних 75, а стоимость проезда в метро повысится с 81 до 86 рублей.
При оплате «Подорожником» проезд в метро обойдётся в 60 рублей. При этом цена на единый месячный льготный билет останется без изменений — 797 рублей.
Бесплатный проезд сохраняется для отдельных категорий граждан. В комитете по транспорту отметили, что повышение тарифов необходимо для стабильной работы транспортной системы и улучшения качества обслуживания пассажиров.