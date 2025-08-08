Ричмонд
Интерактивный спектакль «Искусство строить» представят в Музеоне

Спектакль расскажет о том, как создается современный город.

Источник: Аргументы и факты

Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы представит на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» интерактивный спектакль «Искусство строить», который пройдет в мультимедийном павильоне в парке искусств «Музеон».

Спектакль расскажет о процессе создания современного города, а зрителям предстоит угадать, о каких персонажах строительного процесса идет речь. Формат спектакля разработан для того, чтобы продемонстрировать трудоемкую творческую работу, стоящую за каждым объектом в столице.

«Уникальное представление посвящено тем участникам строительного процесса, которые не получают награды и звания, но именно результатом их ежедневной деятельности становятся современные города. Приглашаем всех на наш спектакль, чтобы угадать загаданных персонажей», — рассказала первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы Мария Дерунова.

Спектакль пройдет в мультимедийном павильоне «Искусство строить» в «Музеоне» 9, 16, 17 и 24 августа в 19:00. Для участия необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гости смогут совершить экскурсии на строительные площадки ключевых объектов столицы. Участникам покажут строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена, где они смогут спуститься на станцию и осмотреть её интерьер. Инженеры и проектировщики ответят на все интересующие вопросы. Еще одной интересной стройплощадкой станет жилой комплекс «Бадаевский», который является одним из самых сложных объектов в Москве. Здесь впервые применяется система «супер-слэб» — трехмерные балки под первым этажом «парящих» корпусов.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 14 сентября и представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. Масштабный проект позволит смоделировать будущее столицы и продемонстрировать, какой она станет через несколько лет. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.