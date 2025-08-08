Интерактивный спектакль «Искусство строить» представят в Музеоне

Ранее сообщалось, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» гости смогут совершить экскурсии на строительные площадки ключевых объектов столицы. Участникам покажут строящуюся станцию «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена, где они смогут спуститься на станцию и осмотреть её интерьер. Инженеры и проектировщики ответят на все интересующие вопросы. Еще одной интересной стройплощадкой станет жилой комплекс «Бадаевский», который является одним из самых сложных объектов в Москве. Здесь впервые применяется система «супер-слэб» — трехмерные балки под первым этажом «парящих» корпусов.