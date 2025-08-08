Мухи и грязная посуда: Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Турции

Антисанитария — не такое уж редкое явление в турецких отелях. Ранее пара из России купила путёвку в Newant Olympos Health Resort в городе Кемер. За 240 тысяч рублей на двоих их заселили в комнату с обшарпанными стенами, мусором, грязной посудой и поломанной техникой. Чтобы переселиться в другой номер, нужно было доплачивать ещё 100 тысяч.