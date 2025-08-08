Мухи и грязная посуда: Десятки россиян отравились в пятизвёздочном отеле в Турции

По словам отдыхающих, основная причина — низкое качество питания и антисанитарные условия. В зоне подачи блюд постоянно роились мухи, а персонал порой подавал еду в немытых тарелках. Кроме того, у туристов возникли сомнения в гигиене номеров, что ещё сильнее усугубляло общее впечатление от пребывания.
Одна из отдыхающих рассказала, что вместе с супругом заплатила около 140 тысяч рублей за неделю. Симптомы болезни проявились уже в первый день на курорте. Сейчас семья вернулась домой, но проблемы с желудком не исчезли. При этом гости отметили, что не пользовались бассейном, а качество еды оставляло желать лучшего.
Многие туристы начали сдавать приобретённые путёвки обратно, опасаясь повторения неприятного опыта.
Антисанитария — не такое уж редкое явление в турецких отелях. Ранее пара из России купила путёвку в Newant Olympos Health Resort в городе Кемер. За 240 тысяч рублей на двоих их заселили в комнату с обшарпанными стенами, мусором, грязной посудой и поломанной техникой. Чтобы переселиться в другой номер, нужно было доплачивать ещё 100 тысяч.