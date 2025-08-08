Стало известно, как российские туристы защищаются от опасной лихорадки чикунгунья

В связи с ростом заболеваемости лихорадкой чикунгунья россияне, находящиеся в Китае и странах Юго-Восточной Азии, проявляют повышенную осторожность. Туристы отказываются от открытой одежды, предпочитая более закрытые наряды, и просят отели оборудовать номера москитными сетками, пишет SHOT.
Многие туристы отказываются от аренды частных вилл в пользу отелей, где регулярно проводится дезинсекция для борьбы с комарами. Поскольку комары-переносчики чикунгуньи наиболее активны днем, многие предпочитают оставаться в помещениях, требуя установки москитных сеток при их отсутствии.
Медики утверждают, что защита от чикунгуньи аналогична защите от лихорадки денге. Рекомендуется использовать местные репелленты, содержащие компоненты, эффективные против местных комаров-переносчиков.
Также туристам советуют избегать мест с повышенной влажностью и регулярно избавляться от застойной воды, где могут размножаться комары.
