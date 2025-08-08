А обещали «хорошие времена»: В Молдове почти 20% безработных — люди с высшим образованием

«Хорошие времена». Почти 20% безработных в Молдове — люди с высшим образованием.
За первые 7 месяцев 2025 года Национальное агентство занятости (ANOFM) зарегистрировало через территориальные подразделения 39 252 ищущих работу человека.
Из общего числа безработных:
— 46,9% — женщины,
— 18,3% — в возрастной группе от 55 до 63 лет,
— 2,8% — представители ромской этнической группы,
— 2,1% — лица с инвалидностью,
— 1,2% — вернувшиеся из-за рубежа.
С начала года зарегистрировано 10 852 новых безработных или 27,6% от общего числа ищущих работу. Более половины (58,4%) не имели профессиональной квалификации, тогда как 18,2% — граждане с высшим образованием: лиценциат, магистратура или даже докторская степень, пишет vesti24.md.
55,2% зарегистрированных безработных — жители сельской местности, 29,6% возвращаются на рынок труда после перерыва в два года и более. При этом 20,9% ищут работу впервые, а 9% — молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет.
