Два дня шторма: прогноз магнитных бурь 9 августа 2025

После шторма на выходных обстановка в августе обещает быть спокойной. Лишь 19, 20, 28, 29 и 30 числа уровень геомагнитной активности повысится до «оранжевых» значений, но не приведет к магнитной буре. А вот уже в сентябре начнется новый шторм. По предварительному прогнозу, бурю стоит ждать 5 и 7 числа. Также 3, 4 и 6 сентября ожидается повышенная геомагнитная активность. При этом стоит учитывать, что прогноз на такой большой срок может оказаться неточным — поэтому метеозависимым лучше заранее проверять новости о приближающихся магнитных бурях за несколько дней.