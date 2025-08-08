Два дня шторма: прогноз магнитных бурь 9 августа 2025

Прогноз магнитной бури на субботу 9 августа.
Для метеозависимых людей ближайшие выходные окажутся непростыми. Из-за корональной дыры на Солнце на Землю обрушился магнитный шторм, который продлится несколько суток, предупреждают ученые. О том, ждать ли магнитную бурю 9 августа — в материале URA.RU.
Солнечная активность 9 августа 2025.
По данным ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, в пятницу до Земли добрались последствия выброса массы на звезде. Из-за корональной дыры магнитосфера Земли подверглась сильной встряске — одной из самых мощных за последние несколько месяцев.
«Согласно последним расчетам, момент прилета к Земле выброса массы после крупной солнечной вспышки уровня M4.4, произошедшей 5 августа, вызовет существенно более сильные геомагнитные последствия, чем ранее ожидалось», — пишут ученые. «После последнего пересчета, однако, модели показали, что планету заденет высокоскоростное ядро облака, и удар по магнитному полю может оказаться гораздо сильнее».
На текущий момент ученые оценивают индекс солнечной активности в 7,1 балла из 10. За последние сутки на звезде зафиксированы четыре вспышки: три небольших класса С и одна сильная класса М.
Магнитная буря 9 августа 2025.
Ученые предполагают, что за один день буря не уляжется. После шторма 8 августа «красный» уровень магнитосферы прогнозируется и на субботу — уже утром в 6 часов по московскому времени ожидается начало магнитной бури. Вероятность шторма — 55%. Возможность незначительных геомагнитных колебаний — 20%. Шанс того, что 9 августа на Земле сохранится спокойная магнитосфера — 25%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
После шторма на выходных обстановка в августе обещает быть спокойной. Лишь 19, 20, 28, 29 и 30 числа уровень геомагнитной активности повысится до «оранжевых» значений, но не приведет к магнитной буре. А вот уже в сентябре начнется новый шторм. По предварительному прогнозу, бурю стоит ждать 5 и 7 числа. Также 3, 4 и 6 сентября ожидается повышенная геомагнитная активность. При этом стоит учитывать, что прогноз на такой большой срок может оказаться неточным — поэтому метеозависимым лучше заранее проверять новости о приближающихся магнитных бурях за несколько дней.
Что делать метеозависимым.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПочему мы болеем во время магнитных бурь и как себе помочь — советы врача.
Люди старше 50 лет, а также те, у кого есть хронические или сердечно-сосудистые болезни, наиболее подвержены влиянию магнитных бурь. Однако даже у здоровых людей может проявляться метеозависимость — исследования показывают, что примерно 30% населения Земли чувствительны к изменениям в магнитосфере.
На данный момент нет лекарства, которое полностью защитило бы от недомогания, связанного с геомагнитными возмущениями. Но можно уменьшить их негативный эффект. Для этого важно соблюдать сбалансированное питание, поддерживать умеренную физическую активность и достаточный сон. Также стоит отказаться от курения и алкоголя — это поможет улучшить самочувствие.
Если симптомы (головная боль, слабость, снижение концентрации) не проходят, следует обратиться к врачу. Сильная реакция на погодные изменения может быть признаком скрытых проблем со здоровьем, требующих медицинской помощи.